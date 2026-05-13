A Querceta abbiamo fatto tante opere
A Querceta sono state realizzate diverse opere pubbliche nel corso degli ultimi mesi. Recentemente, sono state portate a termine migliorie in varie aree della frazione, tra cui lavori di sistemazione e riqualificazione di spazi pubblici. Un rappresentante locale ha commentato i lavori di piazza Pertini, rispondendo alle dichiarazioni di alcuni esponenti di un gruppo politico locale. La discussione si concentra su interventi e lavori realizzati nella zona.
"Vorrei rispondere ai signori di Creare Futuro-PD-progressisti che i lavori di piazza Pertini, causati dalla irresponsabilità delle loro amministrazioni, finiranno presto se il tempo ci aiuta, trattandosi di lavori di impermeabilizzazione che non sono consentiti in presenza di una pioggia che perseguita la Versilia da tutto il 2025". Il sindaco Lorenzo Alessandrini ribatte così in merito alle lungaggini del cantiere. "Per quanto riguarda Querceta e le sue opere significative – incalza il primo cittadino – vorrei ricordare a questi signori che, oltre alla piazza Pertini, abbiamo rifatto i marciapiedi in piazza Matteotti e via Don Minzoni e via Seravezza, abbiamo asfaltato alcuni tratti di strada fra cui via Federigi, e altre ne asfalteremo a breve.🔗 Leggi su Lanazione.it
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