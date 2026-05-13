A Querceta abbiamo fatto tante opere

A Querceta sono state realizzate diverse opere pubbliche nel corso degli ultimi mesi. Recentemente, sono state portate a termine migliorie in varie aree della frazione, tra cui lavori di sistemazione e riqualificazione di spazi pubblici. Un rappresentante locale ha commentato i lavori di piazza Pertini, rispondendo alle dichiarazioni di alcuni esponenti di un gruppo politico locale. La discussione si concentra su interventi e lavori realizzati nella zona.

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