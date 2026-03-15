Juve Spalletti nel post partita | Questa squadra ha sempre giocato a calcio Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene

Dopo la partita, l’allenatore ha commentato il rendimento della sua squadra, affermando che ha sempre giocato a calcio e sottolineando che sono state mostrate molte cose positive. Ha evidenziato i momenti in cui la squadra ha dimostrato qualità e impegno sul campo, senza approfondire le ragioni di questi risultati. Le sue parole si sono concentrate su quanto visto durante l’incontro e sui segnali positivi della squadra.

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