Un insegnante è stato portato davanti a un giudice per essere processato con accuse di violenza sessuale, stalking e violenza privata. Le autorità hanno raccolto denunce da alcune alunne, che hanno riferito di comportamenti minacciosi e molestie da parte del docente. L’episodio riguarda un episodio avvenuto in una scuola della zona e ha portato all’apertura di un procedimento penale. La difesa dell’accusato ha dichiarato che si tratta di accuse infondate.

Massa Carrara, 8 aprile 2026 – È stato accusato di violenza sessuale, stalking, violenza privata e minacce il professore difeso dal legale Francesco Giusti, che all’epoca dei fatti, ovvero nel 2024, era stato sospeso dall’incarico dopo le accuse sollevate da tre studentesse minorenni, oggi fuori dall’insegnamento. Ieri pomeriggio è arrivato il rinvio a giudizio da parte del Gup Antonia Aracri. Il dibattimento inizierà il 23 settembre. Le alunne, difese dai legali Carlo Pellerano, Alessandro Ravani, Luisa Coppo ed Enrico Claudio Gemignani, si sono costituite parti civili e hanno chiamato in causa anche il Ministero dell’Istruzione per il risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Minacciava e molestava le alunne”. Accusato di violenza sessuale, professore finisce a processo

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