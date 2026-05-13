A Place to Meet Giuseppe Giovanelli | l’università e il sociale

UniBg OnAir si configura come uno spazio di incontri dedicato ai protagonisti della scena culturale di Bergamo. Tra gli eventi in programma, spicca “A Place to Meet”, a cura di Giuseppe Giovanelli, che coinvolge studenti e professionisti dell’università locale in discussioni e approfondimenti legati al sociale e alla cultura. La iniziativa si svolge presso l’università di Bergamo, promuovendo un confronto tra diverse realtà del territorio.

UniBg OnAir è soprattutto un luogo di incontri. Quelli di A Place to Meet sono dedicati ai protagonisti della vita culturale di Bergamo. In questa nuova puntata Mattia Lucchini incontra Giuseppe Giovanelli, una figura che l’Università di Bergamo l’ha conosciuta molto bene, prima da studente (premiato come laureato dell’anno Luberg nel 2024) e poi da amministratore. Già direttore generale dell’ateneo per 17 anni e amministratore unico di Ateneo Bergamo SpA, oggi Giovanelli dedica il suo impegno alla solidarietà e all’inclusione sul territorio bergamasco, ricoprendo incarichi di vertice in tre importanti fondazioni. In un’intervista profonda e ricca di spunti, Giovanelli traccia un bilancio della sua carriera e offre una lucida analisi delle nuove emergenze sociali della nostra provincia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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