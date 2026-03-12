Giuseppe Mazzini e l' economia sociale | un convegno tra storia e attualità

Sabato 14 marzo si è svolto a Forlì, nel Sacrario dei caduti di corso Diaz 95, un convegno dedicato all’economia sociale e alla figura di Giuseppe Mazzini. L’evento è stato promosso dal comitato regionale dell’Associazione Mazziniana Italiana e dalla sezione Ami “Giordano Bruno” di Forlì, con il titolo

Sabato 14 marzo è un programma un convegno nel Sacrario dei caduti in corso Diaz 95 a Forlì. Il comitato regionale dell'Associazione Mazziniana Italiana e la sezione Ami "Giordano Bruno" di Forlì hanno organizzato un'iniziativa culturale che ha per titolo "La politica sociale nel mazzinianesimo". Un contributo fra passato e presente, storia e attualità che vuole rendere noto a un pubblico più vasto di quello dei dirigenti e iscritti all'associazione della dottrina economica e sociale che Giuseppe Mazzini lanciò nel 19esimo secolo e che ha visto pratiche e teoriche conseguenze nelle imprese, nelle istituzioni a livello locale e nazionale fino ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

