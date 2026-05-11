Venti di burrasca dalla bassa collina alla montagna piacentina | allerta gialla
La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla di 24 ore per venti di burrasca che interessano le zone dalla bassa collina alla montagna piacentina. La comunicazione riguarda un’azione preventiva per condizioni meteorologiche avverse, con particolare attenzione alle aree più esposte alle raffiche di vento. L’allerta è stata diffusa ufficialmente dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna e resterà in vigore per tutta la giornata.
Venti di burrasca dalla bassa collina alla montagna piacentina, scatta il bollino giallo. A diramare l’allerta di 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna.Per tutta la giornata di lunedì 11 maggio - riporta l’avviso - è prevista una ventilazione sostenuta da sud-ovest su tutta la regione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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