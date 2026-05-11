Venti di burrasca dalla bassa collina alla montagna piacentina | allerta gialla

La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla di 24 ore per venti di burrasca che interessano le zone dalla bassa collina alla montagna piacentina. La comunicazione riguarda un’azione preventiva per condizioni meteorologiche avverse, con particolare attenzione alle aree più esposte alle raffiche di vento. L’allerta è stata diffusa ufficialmente dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna e resterà in vigore per tutta la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui