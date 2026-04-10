occhi puntati sulla metrotranvia le opposizioni vogliono un incontro

Le opposizioni cittadine chiedono un incontro sulla gestione e lo stato della metrotranvia. Tutti concordano sulla necessità di maggiore trasparenza e di un controllo più attento per evitare decisioni affrettate. L’attenzione si concentra su eventuali criticità legate ai lavori e alla sicurezza, con l’obiettivo di fare chiarezza su questioni che riguardano il servizio pubblico. Nessuna parte si discosta dalla richiesta di maggiore trasparenza e di un confronto diretto.

Sulla metrotranvia le minoranze in città parlano con una sola voce. Un tema che supera gli schieramenti e mette d’accordo tutte le opposizioni: serve vigilare, serve trasparenza, serve evitare passi falsi. Martedì 14 aprile, nella sede della Città Metropolitana di Milano, è previsto un nuovo incontro istituzionale con i sindaci brianzoli e la Provincia di Monza e Brianza. Un appuntamento che si preannuncia decisivo, serviranno risposte concrete. In vista del vertice, i consiglieri Ylenia Miceli (Fratelli d’Italia), Giovanni Delle Grottaglie (Lega) e Iaia Piumatti (Desio Bene Comune) – tutti della Commissione “Ambiente, Infrastrutture e Mobilità“ – hanno presentato un’istanza per chiedere la convocazione urgente della commissione entro lunedì 13 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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