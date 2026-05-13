A Pescara il varo di Aqualis dispositivo per la raccolta dei rifiuti galleggianti?

A Pescara è stato presentato un nuovo dispositivo chiamato Aqualis, progettato per raccogliere i rifiuti galleggianti nelle acque. L'installazione di questa tecnologia mira a intervenire contro l'inquinamento causato da plastiche e microplastiche nelle zone costiere. La sperimentazione è stata avviata recentemente, coinvolgendo diversi enti e aziende locali. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti delle autorità e del settore ambientale.

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