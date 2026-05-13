A Pescara il varo di Aqualis dispositivo per la raccolta dei rifiuti galleggianti?

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara è stato presentato un nuovo dispositivo chiamato Aqualis, progettato per raccogliere i rifiuti galleggianti nelle acque. L'installazione di questa tecnologia mira a intervenire contro l'inquinamento causato da plastiche e microplastiche nelle zone costiere. La sperimentazione è stata avviata recentemente, coinvolgendo diversi enti e aziende locali. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti delle autorità e del settore ambientale.

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(Adnkronos) – La tutela delle acque e la lotta all’inquinamento da plastiche e microplastiche al centro dell’iniziativa promossa dalla Water Defenders Alliance di LifeGate, protagonista del varo ufficiale di Aqualis, innovativo dispositivo capace di raccogliere i rifiuti galleggianti dall’acqua, in funzione presso il Porto Turistico Marina di Pescara.  La Water Defenders Alliance promossa da LifeGate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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