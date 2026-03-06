Terra dei Fuochi | accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonati

Alle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della polizia locale, è stato firmato un accordo tra le autorità e le aziende di gestione dei rifiuti per la raccolta dei materiali abbandonati nella zona della Terra dei Fuochi. L’intesa prevede interventi coordinati per la bonifica e il recupero delle aree interessate. La firma si è svolta in presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle imprese coinvolte.

Alle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità in Corso Umberto I 413, sarà siglato un accordo di collaborazione che assicurerà un'azione coordinata, continua ed efficace nella rimozione, gestione e corretta destinazione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, nel territorio della cosiddetta Terra dei Fuochi. Si garantirà, così, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della salute pubblica e la tracciabilità dei flussi. L'accordo sarà Siglato dal Commissario Straordinario, Fabio Ciciliano, dal Sindaco Metropolitano della Città di Napoli, Gaetano Manfredi, dal Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, dall'Amministratore Unico della SAPNA S.