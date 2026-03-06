Il 9 marzo a Caivano si terrà la firma di un accordo tra le autorità locali per la gestione coordinata dei rifiuti abbandonati nella zona della Terra dei Fuochi. L’intesa riguarda la raccolta e il monitoraggio dei rifiuti lasciati nelle aree pubbliche, con l’obiettivo di intervenire in modo più efficace. La firma segna un passo importante nel tentativo di affrontare il problema ambientale e sanitario nella regione.

Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne Sant’Antonio Abate–Angri: Passamontagna e coltello in auto. 24enne arrestato dai Carabinieri Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Ambiente e salute pubblica al centro: siglato a Caivano l’accordo per la gestione coordinata dei rifiuti abbandonati. Alle ore 12 di lunedì 9 marzo a... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi, accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonati: la firma prevista il 9 marzo a Caivano

Leggi anche: Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte Riccio

Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in PrefetturaLa Prefetta Volpe, nel sottolineare l’impegno che tutti gli attori coinvolti stanno mettendo in campo, ha condiviso con i sindaci e i commissari...

Approfondimenti e contenuti su Terra dei Fuochi accordo per la....

Temi più discussi: Confiscati 205 milioni ai Pellini, responsabili del disastro nella Terra dei Fuochi; Terra dei fuochi, visita della commissione parlamentare sulla Domiziana; Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato; Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini.

Terra dei Fuochi, accordo per raccolta rifiuti abbandonati: la firma a CaivanoA Caivano lunedì 9 marzo alle ore 12, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione ... msn.com

Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e AnasLa sinergia tra Commissariato e Anas consentirà interventi più rapidi, efficaci e sicuri nelle aree della Terra dei Fuochi, migliorando la sicurezza delle ... napolivillage.com

#Iran, #Trump: “Una perdita di tempo l’invio di truppe di terra #Usa” #Teheran #Tehran x.com

QUINDICI MINUTI DI TERRORE, LEI INERME A TERRA, L'ARMA PUNTATA ALLA GOLA. La donna accoltellata sul bus al Vomero, in via Caldieri, è un'avvocata penalista: stava rientrando a casa, quando uno sconosciuto l'ha colpita e poi immobilizzata - facebook.com facebook