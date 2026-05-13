A passeggio tra le note la musica a cielo aperto

A Vimercate, nel centro storico, si terrà un evento musicale nel pomeriggio. Le strade e le piazze si riempiranno di suoni dal vivo, con diverse esibizioni di strumenti come violini, sax e fisarmonica. L’evento trasformerà il luogo in un palcoscenico all’aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori in un pomeriggio dedicato alla musica. Le voci della città si fonderanno con le melodie degli artisti presenti.

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Per un pomeriggio Vimercate cambierà ritmo. Le voci del centro storico si mescoleranno infatti ai violini, lo struscio del sabato incontrerà Bach, il sax si alternerà alla fisarmonica e le piazze diventeranno sale da concerto a cielo aperto. Sabato torna “A passeggio tra le note“, l’iniziativa musicale che trasforma la città in un itinerario diffuso dedicato alla musica classica, accessibile, gratuita e fuori dagli schemi. Dalle 16 alle 20, cinque luoghi simbolo del centro storico —piazza Roma, piazza Santo Stefano, Parco Trotti, piazza Madri Costituenti e via Cavour — ospiteranno otto concerti gratuiti con dieci artisti di fama internazionale, in un percorso pensato per accompagnare il pubblico tra note, aperitivi, shopping, proposte culturali di qualità e angolini suggestivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A passeggio tra le note, la musica a cielo aperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Sacile apre la sua "camera acustica a cielo aperto" tra le note di giovani talenti e artisti affermatiSacile si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi della sua primavera musicale: da domani, giovedì 30 aprile, la corte di Palazzo Ragazzoni... Un palco a cielo aperto. Spoleto Buskers Festival tra musica e spettacoliA Spoleto, fino a domenica, artisti di strada, saltimbanchi e spettacoli itineranti. Argomenti più discussi: A passeggio tra le note, la musica a cielo aperto; Vimercate, la musica classica scende in piazza: arriva A passeggio tra le note; La città diventa un palcoscenico A passeggio tra le note; Note d’Estate a Rocca Brivio: al via la 32ª edizione tra classico, jazz e masterclass. Gestione delle attività automatizzata da note vocali a spedito reddit