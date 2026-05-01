un palco a cielo aperto spoleto buskers festival tra musica e spettacoli

A Spoleto, fino a domenica, si svolge il Spoleto Buskers Festival, un evento che vede protagonisti artisti di strada, saltimbanchi e spettacoli itineranti. Il festival si svolge in un luogo all’aperto e propone anche un’offerta gastronomica di qualità. Durante la manifestazione, vengono presentati diversi spettacoli e performance che coinvolgono il pubblico in modo diretto e spontaneo.

A Spoleto, fino a domenica, artisti di strada, saltimbanchi e spettacoli itineranti. Si chiama ’ Spoleto Buskers Festival ’ e oltre alle arti di strada offre una proposta gastronomica di alto livello. Per tre giorni, il Giro della Rocca e le principali piazze del centro storico di Spoleto si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, performance e arte urbana si intrecceranno in un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Il festival sarà animato da artisti di strada provenienti da diverse realtà, con spettacoli itineranti capaci di sorprendere e coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età, un’esperienza immersiva che valorizzerà gli spazi della città, rendendoli vivi e accessibili attraverso il linguaggio universale dell’arte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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