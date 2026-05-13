A Oleggio una visita teatralizzata tra le vie del centro per scoprire i segreti della città

Venerdì 15 maggio torna ad Oleggio l'iniziativa "A passeggio per Oleggio", una visita teatralizzata dedicata alla storia e ai segreti dei cittadini illustri che hanno abitato il centro storico. L'evento è organizzato dall'associazione Artimede e dalla Pro Loco, in collaborazione con il museo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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