Bagheria visita teatralizzata notturna tra le sale di villa Butera
Sabato sera, le sale di villa Butera si apriranno al pubblico per una visita teatralizzata notturna. L’evento, in programma dalle 21, offrirà un percorso diverso attraverso gli ambienti storici della villa. Un’occasione per scoprire i luoghi in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, con un approccio che combina storia e interpretazione teatrale.
Sabato 7 marzo 2026, dalle ore 21, un'inedita visita teatralizzata notturna tra le sale di villa Butera. L'evento, dal titolo "O Corte a Dio – l'Ombra dei Branciforte", è organizzato dall'associazione di promozione sociale "Liberi Tutti APS", in collaborazione con il Comune.
