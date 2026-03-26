A Milano arriva il ' tram della colazione' | ecco come salire a bordo per mangiare gratis tra le vie del centro

Dal 26 al 29 marzo, le strade del centro di Milano saranno attraversate da un tram speciale dedicato alla colazione. L’iniziativa permette ai cittadini di salire a bordo e consumare gratuitamente cibo e bevande, offrendo un modo diverso per iniziare la giornata. La presenza del tram si inserisce in un’iniziativa temporanea e si svolge in un’area molto frequentata della città.

Da Piazza Castello parte il tour gastronomico su una vettura storica Atm: 40 minuti di viaggio tra assaggi proteici e drink vegetali (ma serve la prenotazione) Il rito del mattino sale sui binari. Dal 26 al 29 marzo, le strade del centro di Milano ospiteranno il ‘tram della colazione’. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Alpro e Grancereale, trasformerà una vettura storica in uno spazio dedicato interamente al primo pasto della giornata in versione 100% vegetale, coniugando il fascino del viaggio urbano con le nuove tendenze alimentari. Il tour, con partenza da Piazza Castello, offrirà ai passeggeri una degustazione completa a base dei prodotti dei due brand partner. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - A Milano arriva il 'tram della colazione': ecco come salire a bordo per mangiare (gratis) tra le vie del centro Articoli correlati Milano Cortina, tripudio di colori e Mattarella arriva a bordo del tramLa serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l’entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. Milano-Cortina, via ai Giochi olimpici. Mattarella arriva a bordo di un tramAGI - Con l'accensione simbolica dei riflettori sullo stadio di San Siro e sulle vette dolomitiche, ha preso ufficialmente il via la cerimonia... Tutti gli aggiornamenti su Milano arriva Temi più discussi: Meteo Milano, arriva il primo weekend di primavera. Tempo variabile ma domina il sole; Treviso come Milano, arriva il soft clubbing: si balla di giorno col caffè; Alla Triennale di Milano arriva il primo Equinozio Festival; Spring Party: a Milano arriva la Primavera di Visioni Indipendenti. A Milano arriva il 'tram della colazione': ecco come salire a bordo per mangiare (gratis) tra le vie del centroDa Piazza Castello parte il tour gastronomico su una vettura storica Atm: 40 minuti di viaggio tra assaggi proteici e drink vegetali (ma serve la prenotazione) ... milanotoday.it Rosalía arriva a Milano con il Lux Tour: i look sul palco e la felpa da suora virale onlineRosalía arriva al Forum di Milano con il Lux Tour: tutti i look sul palco, tra tutù, corsetti, nuovi designer e merchandising già virale ... iodonna.it # - " ' " Riparte il campionato dei bianconeri e al Palasport Primo Carnera Credifriuli arriva l’Olimpia Milano. I ragazzi di coach Vertemati sono pronti a riprovarci, dopo aver accarezzato l’impresa all’andata fino - facebook.com facebook Meteo #Milano, arriva la tempesta Deborah: vento forte dalle 18. Allerta #meteo domani per raffiche a 70 km/h, Luca Ciceroni . x.com