A Napoli la Funicolare di Montesanto chiude 9 mesi dal 15 maggio per lavori di revisione
A Napoli, la Funicolare di Montesanto sarà chiusa per una durata di nove mesi a partire dal 15 maggio, a causa di lavori di revisione programmati. L’operazione è stata comunicata dall’Azienda Napoletana Mobilità, che si occuperà delle operazioni di manutenzione. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di controllo e verifica degli impianti, necessari dopo vent’anni di utilizzo.
La Funicolare di Montesanto chiuderà per 9 mesi dal 15 maggio per lavori di revisione ventennale: lo fa sapere l'Azienda Napoletana Mobilità.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Da venerdì 15 maggio, la funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi https://grandenapoli.it/napoli-funicolare-montesanto-chiude-per-9-mesi/ facebook
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