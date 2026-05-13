A Napoli la Funicolare di Montesanto chiude 9 mesi dal 15 maggio per lavori di revisione

A Napoli, la Funicolare di Montesanto sarà chiusa per una durata di nove mesi a partire dal 15 maggio, a causa di lavori di revisione programmati. L’operazione è stata comunicata dall’Azienda Napoletana Mobilità, che si occuperà delle operazioni di manutenzione. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di controllo e verifica degli impianti, necessari dopo vent’anni di utilizzo.

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