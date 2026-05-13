A Latisana Il ritorno di Santa Sabida

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 alle 20.45 si svolgerà uno spettacolo teatrale presso l'ex Stazione Ippica di Latisana, intitolato “Il ritorno di Santa Sabida”. L’evento è organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e si svolgerà in uno spazio che un tempo era utilizzato come stazione ippica. L’ingresso è previsto per la sera di venerdì.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 15, alle 20.45, all'ex Stazione Ippica di Latisana si terrà lo spettacolo teatrale “Il ritorno di Santa Sabida”, a cura di Compagnia di Arti e Mestieri. Il pubblico verrà condotto lungo le Rive del Tagliamento, tra storia e immaginario, attraverso il racconto di Santa Sabida, figura.🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Io corro per Giulio, staffetta Padova Latisana e Latisana Fiumicello“Io corro per Giulio” è il titolo della staffetta podistica da Padova a Latisana che si correrà sabato 16 maggio.

Leggi anche: Terra Santa, un ritorno alle radici: iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della Diocesi

Argomenti più discussi: Settimana della Cultura Friulana 2026: a Latisana lo spettacolo Il ritorno di Santa Sabida; Forte partecipazione in Fvg allo sciopero contro la riforma degli istituti scolastici tecnici; Bando-tipo Anac, Lupoi (OICE): Più concorrenza, trasparenza e certezza del diritto con il bando-tipo 2 Anac che sana un vulnus del codice appalti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web