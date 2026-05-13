A Latisana Il ritorno di Santa Sabida
Venerdì 15 alle 20.45 si svolgerà uno spettacolo teatrale presso l'ex Stazione Ippica di Latisana, intitolato “Il ritorno di Santa Sabida”. L’evento è organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e si svolgerà in uno spazio che un tempo era utilizzato come stazione ippica. L’ingresso è previsto per la sera di venerdì.
Venerdì 15, alle 20.45, all'ex Stazione Ippica di Latisana si terrà lo spettacolo teatrale “Il ritorno di Santa Sabida”, a cura di Compagnia di Arti e Mestieri. Il pubblico verrà condotto lungo le Rive del Tagliamento, tra storia e immaginario, attraverso il racconto di Santa Sabida, figura.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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?? IL RITORNO DI SANTA SABIDA, di e con Bruna Braidotti, accompagnamento musicale di Nicola Milan. Un viaggio lungo le rive del Tagliamento, tra storia, musica e immaginario. Il pubblico sarà accompagnato nel racconto di Santa Sabida, figura mi facebook