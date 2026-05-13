A Latisana Il ritorno di Santa Sabida

Venerdì 15 alle 20.45 si svolgerà uno spettacolo teatrale presso l'ex Stazione Ippica di Latisana, intitolato “Il ritorno di Santa Sabida”. L’evento è organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri e si svolgerà in uno spazio che un tempo era utilizzato come stazione ippica. L’ingresso è previsto per la sera di venerdì.

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