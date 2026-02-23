Terra Santa un ritorno alle radici | iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della Diocesi

La Diocesi di Bergamo ha riaperto le iscrizioni per il pellegrinaggio in Terra Santa, deciso dopo due anni e mezzo di sospensione. La causa principale è la pandemia, che aveva bloccato le partenze. Ora, con la ripresa delle attività, i fedeli possono prenotare il viaggio dal 14 al 21 maggio. Il percorso include visite ai luoghi sacri e momenti di spiritualità. Le adesioni sono già in crescita e si aspettano più di cento partecipanti.

IL VIAGGIO. Dopo due anni e mezzo di stop forzato la Diocesi di Bergamo ripropone il pellegrinaggio, dal 14 al 21 maggio. Don Della Giovanna: «Esperienza di fede profonda». Garini: «Itinerario sicuro». Morosini: «Vicini alle comunità». Un viaggio che tocca il cuore e rimane nella memoria, capace di unire cultura, fede e fraternità, perché camminare là dove Gesù visse, predicò, guarì e soffrì è l’occasione più preziosa per rinnovare lo spirito e riscoprire il senso della preghiera e della comunità. Tra celebrazioni, meditazioni e silenzi carichi di significato, quello in Terra Santa è da sempre il pellegrinaggio per eccellenza: un incontro personale con la storia della Salvezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Terra Santa, il pellegrinaggio: "Aiuti e anche parmigiano"Iniziare l’anno con un pellegrinaggio in Terra Santa rappresenta un gesto di comunione e pace promosso dalle diocesi di Bologna e Forlì-Bertinoro.

Diocesi, il vescovo Anselmi delegato della Cei al coordinamento per la Terra SantaIl vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, è stato nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana come delegato al coordinamento per la Terra Santa.

