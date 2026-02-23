Terra Santa un ritorno alle radici | iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della Diocesi

Da ecodibergamo.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Diocesi di Bergamo ha riaperto le iscrizioni per il pellegrinaggio in Terra Santa, deciso dopo due anni e mezzo di sospensione. La causa principale è la pandemia, che aveva bloccato le partenze. Ora, con la ripresa delle attività, i fedeli possono prenotare il viaggio dal 14 al 21 maggio. Il percorso include visite ai luoghi sacri e momenti di spiritualità. Le adesioni sono già in crescita e si aspettano più di cento partecipanti.

terra santa un ritorno alle radici iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della diocesi
© Ecodibergamo.it - Terra Santa, un ritorno alle radici: iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della Diocesi

IL VIAGGIO. Dopo due anni e mezzo di stop forzato la Diocesi di Bergamo ripropone il pellegrinaggio, dal 14 al 21 maggio. Don Della Giovanna: «Esperienza di fede profonda». Garini: «Itinerario sicuro». Morosini: «Vicini alle comunità». Un viaggio che tocca il cuore e rimane nella memoria, capace di unire cultura, fede e fraternità, perché camminare là dove Gesù visse, predicò, guarì e soffrì è l’occasione più preziosa per rinnovare lo spirito e riscoprire il senso della preghiera e della comunità. Tra celebrazioni, meditazioni e silenzi carichi di significato, quello in Terra Santa è da sempre il pellegrinaggio per eccellenza: un incontro personale con la storia della Salvezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Terra Santa, il pellegrinaggio: "Aiuti e anche parmigiano"Iniziare l’anno con un pellegrinaggio in Terra Santa rappresenta un gesto di comunione e pace promosso dalle diocesi di Bologna e Forlì-Bertinoro.

Diocesi, il vescovo Anselmi delegato della Cei al coordinamento per la Terra SantaIl vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, è stato nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana come delegato al coordinamento per la Terra Santa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Terra Santa, un ritorno alle radici: iscrizioni aperte per il pellegrinaggio della Diocesi; Siria, fra Ielpo: i cristiani di Idlib, un grande segno di pace e di speranza; Israele e Cisgiordania, si fa strada l’annessione; La Colletta del Venerdì Santo per la Custodia della Terra Santa: un aiuto concreto anche quest'anno.

terra santa un ritornoTerra Santa, un ritorno alle radici: iscrizioni al via per il pellegrinaggio della DiocesiISCRIZIONI APERTE. Dopo due anni e mezzo di stop forzato la Diocesi di Bergamo ripropone il pellegrinaggio, dal 14 al 21 maggio. Don Della Giovanna: «Esperienza di fede profonda». Garini: «Itinerario ... ecodibergamo.it

L'incontro con i giornalisti di ritorno dalla Terra SantaCon la Messa presieduta al Cenacolo si è concluso ieri il viaggio del Papa in Terra Santa. Un pellegrinaggio intensissimo, di tre giorni, carico di significati ed emozioni. E nonostante la fatica, nel ... avvenire.it