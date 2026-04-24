IBO 2026 ESN conquista Colonia con l’esperienza più immersiva di sempre

Durante FIBO 2026, ESN, marchio di The Quality Group, ha presentato la sua partecipazione più ampia e coinvolgente mai realizzata, a Colonia. La manifestazione si è conclusa con un rafforzamento del posizionamento del brand tra i principali attori europei nel settore della nutrizione per la performance. L’evento ha visto una partecipazione significativa, con un’esperienza immersiva che ha coinvolto i visitatori.

Fa parte del brand di The Quality Group. Con la partecipazione più ampia e immersiva di sempre, ESN – brand di The Quality Group – chiude FIBO 2026 rafforzando il proprio posizionamento tra i principali player europei della nutrizione per la performance. Accanto a ESN, anche More Nutrition, presente con uno spazio dedicato al benessere quotidiano e al lifestyle. Per The Quality Group, l’edizione 2026 della fiera si è rivelata da record: oltre 42.000 metri quadrati di spazio espositivo e 17 nuovi prodotti presentati. Tra i principali eventi internazionali dedicati a fitness, salute e wellness, FIBO ha registrato 175.173 visitatori provenienti da 136 Paesi, con una crescita significativa anche dall’Italia e dall’Europa meridionale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - IBO 2026, ESN conquista Colonia con l’esperienza più immersiva di sempre Notizie correlate Sanremo 2026: Palco rivoluzionato, più spazio per artisti e pubblico in un’esperienza immersiva e dinamica.Il palco del 76° Festival di Sanremo si prepara a una trasformazione radicale, abbandonando le simmetrie tradizionali per abbracciare un linguaggio... You Are Verdi, un'esperienza immersiva a Milano con la promo di ShopTodayWAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie... Altri aggiornamenti A Colonia la fiera del fitness più grande, Esn tra i protagonisti della rassegnaCon la partecipazione più ampia e immersiva di sempre, ESN - brand di The Quality Group - ha chiuso Fibo 2026 rafforzando il proprio posizionamento tra i principali player europei della nutrizione per ... ansa.it ESN grande protagonista al FIBO di ColoniaIl brand leader nella sports nutrition ha portato alla rassegna tedesca performance, innovazione e community, rafforzando il proprio posizionamento in Europa ... sportmediaset.mediaset.it