IBO 2026 ESN conquista Colonia con l’esperienza più immersiva di sempre

Da 361magazine.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante FIBO 2026, ESN, marchio di The Quality Group, ha presentato la sua partecipazione più ampia e coinvolgente mai realizzata, a Colonia. La manifestazione si è conclusa con un rafforzamento del posizionamento del brand tra i principali attori europei nel settore della nutrizione per la performance. L’evento ha visto una partecipazione significativa, con un’esperienza immersiva che ha coinvolto i visitatori.

Fa parte del brand di The Quality Group. Con la partecipazione più ampia e immersiva di sempre, ESN – brand di The Quality Group – chiude FIBO 2026 rafforzando il proprio posizionamento tra i principali player europei della nutrizione per la performance. Accanto a ESN, anche More Nutrition, presente con uno spazio dedicato al benessere quotidiano e al lifestyle. Per The Quality Group, l’edizione 2026 della fiera si è rivelata da record: oltre 42.000 metri quadrati di spazio espositivo e 17 nuovi prodotti presentati. Tra i principali eventi internazionali dedicati a fitness, salute e wellness, FIBO ha registrato 175.173 visitatori provenienti da 136 Paesi, con una crescita significativa anche dall’Italia e dall’Europa meridionale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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