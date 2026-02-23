Guerra in Ucraina e pericolo delle mine anti-uomo | al Carcano esperienza immersiva con doppia installazione

Un’esposizione immersiva evidenzia il pericolo delle mine anti-uomo in Ucraina, causato dalla presenza di oltre 137mila chilometri quadrati di territori minati. La mostra mira a sensibilizzare i visitatori sulla crisi umanitaria che coinvolge più di cinque milioni di persone e mette in luce i rischi quotidiani per chi vive nelle zone ancora contaminate. Le installazioni visive e interattive coinvolgono il pubblico, portando l’attenzione su una minaccia dimenticata. La mostra resterà aperta fino alla fine della settimana.

Milano, 23 febbraio 2026 – Sensibilizzare i milanesi, ma non solo, sulla drammatica emergenza delle mine antiuomo in Ucraina: una tragedia invisibile che colpisce oltre 5 milioni di persone e ha reso l’Ucraina il più grande campo minato al mondo, con circa 137mila chilometri quadrati di territorio colpiti. È l'installazione "Resto" promossa dall'organizzazione umanitaria Cesvi, a quattro anni dall'inizio della guerra. Cesvi è attiva in Ucraina sin dall’inizio del conflitto e attualmente è impegnata, in particolare negli oblast di Kharkiv e Sumy per rafforzare la protezione della popolazione civile e promuovere attività di educazione al rischio da mine e ordigni inesplosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

