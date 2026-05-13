A Firenze i campus estivi sotto il segno della cultura

A Firenze, durante i mesi estivi, vengono attivati diversi campus dedicati a temi culturali, artistici e creativi. Questi centri sono rivolti principalmente ai giovani e ai bambini, offrendo attività pratiche e laboratori nei mesi più caldi dell’anno. La presenza di tali iniziative contribuisce a mantenere vivo il patrimonio artistico e culturale della città anche durante l’estate. I programmi sono organizzati da enti e associazioni locali, con diverse proposte per tutte le età.

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