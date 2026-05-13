A Firenze i campus estivi sotto il segno della cultura
A Firenze, durante i mesi estivi, vengono attivati diversi campus dedicati a temi culturali, artistici e creativi. Questi centri sono rivolti principalmente ai giovani e ai bambini, offrendo attività pratiche e laboratori nei mesi più caldi dell’anno. La presenza di tali iniziative contribuisce a mantenere vivo il patrimonio artistico e culturale della città anche durante l’estate. I programmi sono organizzati da enti e associazioni locali, con diverse proposte per tutte le età.
Firenze, 13 maggio 2026 - I centri estivi? Ci sono anche dedicati alla cultura, all’arte e alla creatività. Il Comune di Firenze, insieme alle Biblioteche Comunali Fiorentine, ai Musei Civici Fiorentini e a Fondazione Muse, organizza per la prossima estate una ricca serie di iniziative per bambini e ragazzi con diverse modalità e per diverse fasce di età ma sotto un unico comun denominatore: la cultura. Saranno infatti le biblioteche comunali fiorentine ad ospitare i centri estivi dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni con tante proposte adatte a questa fascia di età con partecipazione gratuita, mentre saranno i musei a proporre centri estivi a bambini fra i 6 e i 10 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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