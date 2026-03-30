30 marzo 2017 Firenze ospita il primo G7 della Cultura della storia

Il 30 e 31 marzo 2017, Firenze ha ospitato il primo G7 dedicato alla Cultura nella storia. L’evento si è svolto presso una sede istituzionale della città e ha coinvolto rappresentanti di sette paesi, oltre a figure di spicco del settore culturale. Sono stati discussi temi relativi alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale a livello internazionale.

Firenze, 30 marzo 2026 - Il 30 e 31 marzo 2017, Firenze ha ospitato il primo storico G7 della Cultura, un evento fondamentale presieduto dall'Italia per discutere la tutela del patrimonio culturale e il contrasto al traffico illecito di beni artistici, culminato con la firma della Dichiarazione di Firenze. I lavori hanno coinvolto i ministri dei sette paesi più industrializzati, ponendo la cultura come strumento di dialogo tra i popoli. Gli obiettivi del G7 della cultura Per due giorni i ministri dei beni culturali delle sette nazioni (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) sono rimasti nel capoluogo fiorentino per stilare un documento comune sulla cultura come strumento di dialogo tra i popoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 30 marzo 2017, Firenze ospita il primo G7 della Cultura della storia Articoli correlati Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... Il libro “Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)”Arezzo, 9 marzo 2026 – Sarà presentato nel salone delle conferenze dell’Archivio di Stato, in piazza del Commissario ad Arezzo, giovedì 12 marzo,... Approfondimenti e contenuti su Cultura della Discussioni sull' argomento 30 marzo 2017, Firenze ospita il primo G7 della Cultura della storia; L’agenda degli appuntamenti da martedì 24 marzo a lunedì 6 aprile; L'arte di Andy Warhol e l'estetizzazione contemporanea: in sala Agnelli un approfondimento di Andrea Mecacci; Giornate FAI di Primavera 2026. Dantedì: sai perché il 25 marzo si celebra Alighieri? Gli eventi a Firenze e nelle altre città in omaggio al padre della lingua italianaBuon Dantedì! Scopri perché il 25 marzo è stato scelto per ricordare l'autore della Divina Commedia e gli eventi da non perdere ... greenme.it PARMA Giovedì 9 Luglio (ore 17:00) "La cultura della villetta liberty nella Parma dello Stradone". L'associazione ltalia Liberty, nell'ambito del programma eventi dellottava edizione del festival Art Nouveau Week, ha organizzatouna passeggiata guidata che si s - facebook.com facebook Cultura della legalità: i carabinieri incontrano gli studenti dell’Olivelli Putelli x.com