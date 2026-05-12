L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo
L’Università di Firenze ha assegnato la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia si è svolta il 12 maggio 2026 ad Arezzo, alla presenza di rappresentanti dell’ateneo e di altri invitati. Ferragamo, noto per il suo ruolo nel settore della moda, ha ricevuto questo riconoscimento durante un evento ufficiale organizzato dall’università.
Arezzo, 12 maggio 2026 – . Il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolta questa mattina in Aula Magna. La cerimonia si è aperta con i saluti della rettrice, del direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali Simone Orlandini e del presidente della Scuola di Agraria Riccardo Bozzi. Gaio Cesare Pacini, presidente del Consiglio di corso di studio di Scienze e tecnologie agrarie, ha tenuto la laudatio, a cui è seguito un intervento di Ferruccio Ferragamo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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