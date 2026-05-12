L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo

L’Università di Firenze ha assegnato la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia si è svolta il 12 maggio 2026 ad Arezzo, alla presenza di rappresentanti dell’ateneo e di altri invitati. Ferragamo, noto per il suo ruolo nel settore della moda, ha ricevuto questo riconoscimento durante un evento ufficiale organizzato dall’università.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – . Il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolta questa mattina in Aula Magna. La cerimonia si è aperta con i saluti della rettrice, del direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali Simone Orlandini e del presidente della Scuola di Agraria Riccardo Bozzi. Gaio Cesare Pacini, presidente del Consiglio di corso di studio di Scienze e tecnologie agrarie, ha tenuto la laudatio, a cui è seguito un intervento di Ferruccio Ferragamo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie per Ferruccio FerragamoL’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. La tenuta il Borro rinasce e Ferragamo riceve la laurea honoris causa dall'Università di FirenzeL’Università di Firenze conferirà una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. Argomenti più discussi: Workshop Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato all'UniFi; Firenze, dall’ateneo al mondo: convegno il 14 maggio al Campus di Novoli; Università di Firenze | Mercoledì 13 maggio si concludono le celebrazioni al Campus di Novoli; Storia dell’arte e Unifi: un binomio di eccellenza. l traguardo di oggi è la ricompensa per tutti i vostri sacrifici ed è solo l'inizio del vostro domani. Congratulazioni vivissime alle nuove laureate e ai nuovi laureati dell'Università di Firenze. x.com Se sei di Firenze, aiutami nella raccolta dati per la mia tesi! reddit L'impegno dell'Ateneo di Firenze per l'internalizzazione, evento il 14 maggio'Dall'Ateneo al mondo: iniziative di internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo di Unifi': questo l'evento ospitato il 14 maggio al Campus di Novili dell'Ateneo di Firenze che offrirà una pan ... ansa.it