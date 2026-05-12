L’Università di Firenze conferisce la laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo

L'Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa a Ferruccio Ferragamo. La cerimonia si è svolta oggi nella sede dell'ateneo, con la partecipazione di numerosi studenti e docenti. La decisione di assegnare il riconoscimento è stata comunicata ufficialmente dall'università, che ha celebrato così il contributo del premiato nel settore della moda e del design. La consegna del titolo è avvenuta nel rispetto delle procedure accademiche previste.

Firenze, 12 maggio 2026 – Laurea magistrale honoris causa per Ferruccio Ferragamo. Il titolo accademico di dottore in “Scienze e Tecnologie Agrarie” è stato conferito dall’Università di Firenze e consegnato stamani dalla rettrice Alessandra Petrucci, durante una cerimonia che si è tenuta nell’aula magna del rettorato. Il riconoscimento è stato conferito all’imprenditore – si legge nella motivazione – “per il ruolo sinergico che la sua notorietà nel settore della moda e la sua passione per l’agricoltura stanno avendo nella promozione di percorsi virtuosi di sviluppo rurale”. “Il suo contributo per l’agricoltura – si legge ancora nella...🔗 Leggi su Lanazione.it

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