A Eurovision 2026 Sal Da Vinci pesca il Producers’ Choice in semifinale | non sappiamo la posizione in finale
Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci ha pescato il “Producers’ Choice” per determinare la metà in cui si esibirà in finale. La posizione esatta tra i finalisti non è stata ancora comunicata. Alla fine delle esibizioni della semifinale, si è svolto il sorteggio che ha deciso la metà della serata in cui si esibiranno i qualificati. La lista completa dei finalisti e le rispettive posizioni sarà resa nota nelle prossime ore.
Alla fine della prima semifinale, Sal da Vinci e coloro che si sono qualificati per la finale hanno pescato a caso in quale metà della serata si esibiranno in finale. Il cantante italiano ha pescato "Producer's Choice": ecco cosa significa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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