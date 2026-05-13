A Eurovision 2026 Sal Da Vinci pesca il Producers’ Choice in semifinale | non sappiamo la posizione in finale

Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2026, Sal Da Vinci ha pescato il “Producers’ Choice” per determinare la metà in cui si esibirà in finale. La posizione esatta tra i finalisti non è stata ancora comunicata. Alla fine delle esibizioni della semifinale, si è svolto il sorteggio che ha deciso la metà della serata in cui si esibiranno i qualificati. La lista completa dei finalisti e le rispettive posizioni sarà resa nota nelle prossime ore.

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