A Cureggio arriva Il bastone dello zio | la Compagnia della Cipolla in scena
A Cureggio si terrà nel fine settimana del 16 e 17 maggio uno spettacolo teatrale con la Compagnia della Cipolla. La compagnia tornerà a rappresentare la loro ultima produzione, portando sul palco la loro interpretazione. L’evento si svolgerà in un teatro locale, con la partecipazione di attori e pubblico della zona. La rappresentazione è prevista per due giornate consecutive, nel fine settimana.
La Compagnia della Cipolla torna in scena a Cureggio nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio. Gli appuntamenti si terranno presso il teatro oratorio Don Andrea Cusaro, in via Novara 1, con lo spettacolo intitolato "Il bastone dello zio".Le rappresentazioni inizieranno in entrambe le.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Il mito di Pinocchio arriva a Novara: al Coccia in scena il musical della Compagnia BitNell'anno del bicentenario dalla nascita di Collodi, la storia di Pinocchio arriva sul palco del Teatro Coccia di Novara.
Leggi anche: Malore a Tenerife, muore a 52 anni il pordenonese Roberto Infanti: "Era lo zio della compagnia"