A Cureggio arriva Il bastone dello zio | la Compagnia della Cipolla in scena

A Cureggio si terrà nel fine settimana del 16 e 17 maggio uno spettacolo teatrale con la Compagnia della Cipolla. La compagnia tornerà a rappresentare la loro ultima produzione, portando sul palco la loro interpretazione. L’evento si svolgerà in un teatro locale, con la partecipazione di attori e pubblico della zona. La rappresentazione è prevista per due giornate consecutive, nel fine settimana.

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