Il mito di Pinocchio arriva a Novara | al Coccia in scena il musical della Compagnia Bit

In occasione del bicentenario della nascita di Collodi, il Teatro Coccia di Novara ospita il musical dedicato a Pinocchio, interpretato dalla Compagnia Bit. La rappresentazione porta in scena la celebre storia del burattino di legno, rivisitata in forma teatrale musicale. La produzione si inserisce tra gli eventi celebrativi dell’anno, attirando un pubblico vario e interessato alla tradizione italiana. Lo spettacolo resterà in scena per un certo periodo.

Nell'anno del bicentenario dalla nascita di Collodi, la storia di Pinocchio arriva sul palco del Teatro Coccia di Novara. Sabato 11 aprile, alle 21, e domenica 12 aprile, alle 16, chiude il cartellone Varietà 20252026 lo spettacolo "Pinocchio Musical" con la Compagnia Bit. La favola italiana più amata al mondo torna così a vivere a Novara in una veste travolgente. L'appuntamento è inserito all'interno delle commemorazioni per il bicentenario dalla nascita di Collodi. Biglietti dai 19 ai 38 euro online e in biglietteria. La Compagnia Bit e Dpm Produzioni, dopo il successo di "A Christmas Carol Musical", presentano la nuova produzione "Pinocchio Musical" opera originale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La magia di “Cenerentola” nel musical portato in scena dalla Compagnia della Rancia al Cinema TeatroDomenica 15 febbraio 2026, il Cinema Teatro Italia di Ancona si trasforma in un palcoscenico incantato per ospitare il musical “Cenerentola”,...

La magia di "Cenerentola" nel musical portato in scena dalla Compagnia della Rancia al Cinema Teatro ItaliaANCONA - Arriva al Cinema Teatro Italia uno spettacolo per tutta la famiglia porterà gli spettatori nel mondo incantato della più celebre fiaba.