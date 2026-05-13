A colloquio con Gratteri e Nicaso | il loro libro ‘Cartelli di sangue’ è un grande viaggio

In un'intervista recente, due autori hanno presentato il loro libro intitolato ‘Cartelli di sangue’. Il volume si concentra sui rapporti tra organizzazioni criminali e il loro operato. Durante il colloquio, sono stati discussi vari aspetti legati alle attività illecite e alle dinamiche interne di queste reti. Le immagini condivise mostrano gli autori seduti a un tavolo durante l'incontro, con alcune fotografie che ritraggono momenti della conversazione.

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