A colloquio con Gratteri e Nicaso | il loro libro ‘Cartelli di sangue’ è un grande viaggio
In un'intervista recente, due autori hanno presentato il loro libro intitolato ‘Cartelli di sangue’. Il volume si concentra sui rapporti tra organizzazioni criminali e il loro operato. Durante il colloquio, sono stati discussi vari aspetti legati alle attività illecite e alle dinamiche interne di queste reti. Le immagini condivise mostrano gli autori seduti a un tavolo durante l'incontro, con alcune fotografie che ritraggono momenti della conversazione.
‹ › 1 6 gratteri 2. ‹ › 2 6 tavolo 1. ‹ › 3 6 tavolo 2. ‹ › 4 6 gratteri 1. ‹ › 5 6 gratteri 3. ‹ › 6 6 gratteri 5. La bella sala dell’auditorium Pandurera di Ferrara, che contiene fino a 480 persone, è praticamente piena in ogni ordine di posto. Si attende l’arrivo del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri e del professor Antonio Nicaso, coautori del libro Cartelli di sangue (Mondadori), il ventiseiesimo di una proficua collaborazione che dura da vent’anni. L’atmosfera è carica di tensione positiva. Quando arrivano gli ospiti, circondati dalle stringenti misure di sicurezza, si percepisce l’importanza dell’evento e scatta un caloroso applauso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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