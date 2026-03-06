Vomero sangue e panico sul bus Avvocata accoltellata da uno sconosciuto Lui fermato urla il nome di Gratteri – Il video

Una donna avvocato è stata ferita con un coltello su un autobus della linea C32 a Napoli, in via Simone Martini nel quartiere Vomero. L’aggressore, subito fermato, ha urlato il nome di Gratteri. L’incidente è avvenuto ieri sera, generando confusione e panico tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze.

Una donna, di professione avvocato, è stata accoltellata su un autobus della linea C32 a Napoli, ieri sera in via Simone Martini, nel cuore del quartiere Vomero. L’aggressore, Antonio Meglio, di 39 anni, ha seminato il panico tra i passeggeri, colpendo a caso la legale al volto e alle braccia. Tra la vittima e l’aggressore non ci sarebbe alcun legame, nemmeno quello di una banale conoscenza. Le immagini che circolano sui social mostrano gli attimi convulsi dopo l’aggressione con il tentativo di blocco dell’aggressore da parte di alcune persone. L’uomo è stato poi fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto. Qualche minuto prima del fermo Meglio aveva estratto un coltello con la mano destra, facendo scattare il panico a bordo. 🔗 Leggi su Open.online Napoli, donna accoltellata sul bus da uno sconosciuto. Lui: “Volevo attenzione Gratteri”Momenti di forte tensione nella serata di giovedì al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata su un... Leggi anche: Follia sul bus: donna accoltellata al viso. L'aggressore urla il nome di Gratteri mentre lo portano via Aggiornamenti e notizie su Vomero sangue e panico sul bus Avvocata.... Argomenti discussi: Follia sul bus: donna accoltellata al viso. L'aggressore urla il nome di Gratteri mentre lo portano via; Squilibrato accoltella una giovane avvocato sul bus. Degrado al Vomero: maxi rissa tra stranieri finisce nel sangueNotte di terrore al Vomero, il quartiere collinare di Napoli. Intorno alle 23.45, in via Raffaele Tarantino, è scoppiata una maxi rissa che avrebbe visto coinvolti alcuni cittadini asiatici. Tutto è ... ilgiornale.it