Rete idrica e fognaria cinquanta interventi negli ultimi giorni | Termine chiede ad Aica di accelerare

Negli ultimi giorni sono stati effettuati cinquanta interventi di riparazione per perdite sulla rete idrica e cedimenti sulla rete fognaria in varie zone della città. Termine ha chiesto ad Aica di accelerare le operazioni per migliorare la gestione delle riparazioni. Questi lavori coinvolgono diverse aree e sono stati realizzati nel breve periodo.

Il sindaco fa il punto sulle riparazioni effettuate in varie zone della città e invita il gestore del servizio a rafforzare programmazione e risposta alle emergenze Negli ultimi giorni sono stati eseguiti cinquanta interventi di riparazione tra perdite della rete idrica e cedimenti della rete fognaria in diverse zone della città. A fare il punto sull'attività di manutenzione è il sindaco Fabio Termine che parla di un'accelerazione nei lavori richiesti ad Aica, il gestore del servizio idrico integrato. "Una decisa accelerazione negli ultimi giorni con cinquanta interventi di riparazione su condotte idriche e fognarie – afferma il primo cittadino –.