A braccetto con Hamas La destra contro Lucano
La polemica intorno al viaggio di alcuni rappresentanti politici presso un detenuto coinvolto in questioni legate a Hamas ha attirato l’attenzione. La destra italiana ha commentato duramente l’episodio, accusando i visitatori di essere complici dei reati di cui il detenuto è accusato. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla legittimità di tali visite e sulle possibili implicazioni politiche.
Per la destra italiana, si sa, andare a far visita a dei detenuti significa essere complici dei reati di cui sono accusati: fu così anche per i deputati del Pd che andarono a visitare Alfredo Cospito a Sassari. Dai banchi della maggioranza vennero addirittura accusati di essere la linea di saldatura tra gli ambienti anarchici e la mafia. E così, dopo essere andato la settimana nell’istituto di Rossano in Calabria e aver incontrato, tra gli altri, Ryad Albustanji – accusato di aver finanziato Hamas nell’inchiesta della procura di Genova che coinvolge anche il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun –...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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