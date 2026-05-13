A braccetto con Hamas La destra contro Lucano

La polemica intorno al viaggio di alcuni rappresentanti politici presso un detenuto coinvolto in questioni legate a Hamas ha attirato l’attenzione. La destra italiana ha commentato duramente l’episodio, accusando i visitatori di essere complici dei reati di cui il detenuto è accusato. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla legittimità di tali visite e sulle possibili implicazioni politiche.

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