A Erbil la base italiana che addestra i Peshmerga contro l’Isis Brigata Julia in Iraq a braccetto con l’esercito Usa

Roma, 12 marzo 2026 – La base militare italiana a Erbil nel Kurdistan iracheno colpita, forse per errore, da un drone iraniano Shahed, ospita circa 120 militari della Brigata alpina Julia sotto il comando del colonnello Stefano Pizzotti ed è in coabitazione con l’ esercito americano. La base è da anni utilizzata per per missioni di addestramento e supporto alle Forze di sicurezza locali con l’obiettivo di neutralizzare e tenere sotto controllo le cellule terroristiche dell’ Isis che da queste parti sono state molto attive in passato e consolidare la sovranità dello Stato iracheno. “Eravamo all'interno della base, già in condizione di preallarme e verso le 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

