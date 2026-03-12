Camp Singara | a Erbil la base italiana che addestra i Peshmerga contro l’Isis Brigata Julia a braccetto con l’esercito Usa

A Erbil, in Kurdistan iracheno, si trova una base militare italiana che addestra i Peshmerga contro l’Isis. La struttura, frequentata da circa 120 militari della Brigata alpina Julia sotto il comando del colonnello Stefano Pizzotti, condivide lo spazio con le forze armate statunitensi. Recentemente, la base è stata colpita, forse per errore, da un drone iraniano Shahed.

Roma, 12 marzo 2026 – La base militare italiana a Erbil nel Kurdistan iracheno colpita, forse per errore, da un drone iraniano Shahed, ospita circa 120 militari della Brigata alpina Julia sotto il comando del colonnello Stefano Pizzotti ed è in coabitazione con l’ esercito americano. La base è da anni utilizzata per per missioni di addestramento e supporto alle Forze di sicurezza locali con l’obiettivo di neutralizzare e tenere sotto controllo le cellule terroristiche dell’ Isis che da queste parti sono state molto attive in passato e consolidare la sovranità dello Stato iracheno. “Eravamo all'interno della base, già in condizione di preallarme e verso le 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Base italiana in Iraq colpita dai missili iraniani, i nostri soldati nei bunker a Camp Singara: il nuovo fronte di ErbilAl confine della grande base di Camp Singara, sulla strada che porta alla pista degli elicotteri, svettano e ruotano i missili Patriot americani.

Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: Militari nei bunker, danni ma nessun feritoAttacco contro la base italiana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Un missile o drone colpisce Camp Singara: militari nei bunker, danni alle strutture ma nessun ferito. adnkronos.com

Base italiana in Iraq colpita da missile: ci sono 300 soldati, nessun ferito. Perché esiste Camp Singara a Erbil. Il videoL'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto: Ho parlato con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. Stanno tutti bene ... corrieredellumbria.it

Due droni hanno colpito nella notte la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L’attacco è avvenuto alle 23.10 ora locale all’interno di Camp Singara e ha centrato l’area del bar-ristorante della base, conosciuto dai militari come 'Il Fortino'. L’esplosione ha facebook

