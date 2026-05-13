A Bordeaux allarme norovirus su una nave da crociera | sintomi contagio e rischi del virus

A Bordeaux si segnala un caso di norovirus a bordo di una nave da crociera. Decine di passeggeri hanno mostrato sintomi come nausea, vomito e diarrea, mentre una donna di 90 anni è stata ricoverata. Le autorità hanno avviato controlli e procedure di sanificazione per contenere il contagio. La nave rimane sotto osservazione, e si stanno monitorando eventuali ulteriori casi tra i passeggeri e l'equipaggio.

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