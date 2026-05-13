A Bordeaux allarme norovirus su una nave da crociera | sintomi contagio e rischi del virus
A Bordeaux si segnala un caso di norovirus a bordo di una nave da crociera. Decine di passeggeri hanno mostrato sintomi come nausea, vomito e diarrea, mentre una donna di 90 anni è stata ricoverata. Le autorità hanno avviato controlli e procedure di sanificazione per contenere il contagio. La nave rimane sotto osservazione, e si stanno monitorando eventuali ulteriori casi tra i passeggeri e l'equipaggio.
Una nave da crociera bloccata nel porto di Bordeaux, oltre cinquanta persone con sintomi gastrointestinali, una passeggera anziana morta e il sospetto di un focolaio di norovirus. È questo il quadro che sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie francesi e britanniche dopo quanto accaduto a bordo della Ambition, nave della compagnia Ambassador Cruise Line partita dal Regno Unito per un viaggio nel Nord Europa. Secondo le prime ricostruzioni, decine di passeggeri avrebbero iniziato a manifestare sintomi come vomito, diarrea, nausea e crampi addominali durante la navigazione. Una donna di 90 anni è morta e, anche se non è ancora stato confermato un legame diretto tra il decesso e il virus, il caso ha acceso ulteriormente l’attenzione sul possibile focolaio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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