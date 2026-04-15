a firenze il corso prematrimoniale laico e gratuito per coppie e futuri sposi

A Firenze, il 15 aprile 2026, è stato annunciato il ritorno del corso prematrimoniale laico e gratuito intitolato “Prima del sì”. L’iniziativa viene promossa dal comune di Firenze in collaborazione con l’ordine degli avvocati e l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il corso è rivolto alle coppie e ai futuri sposi che desiderano partecipare prima del matrimonio.

Firenze, 15 aprile 2026 – Un corso prematrimoniale laico (e gratuito). Torna “Prima del sì”, l’iniziativa promossa dal comune di Firenze in collaborazione con l’ordine degli avvocati e l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Giunto alla terza edizione, il percorso si rivolge non solo a chi si prepara al matrimonio o all’unione civile, ma anche a tutte le coppie che stanno scegliendo di convivere. Un’iniziativa che tiene conto dei cambiamenti sociali e della pluralità delle relazioni, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare in modo consapevole aspetti legali, patrimoniali e familiari della vita insieme.🔗 Leggi su Lanazione.it

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