Nei cinema lecchesi arriva il dramma prematrimoniale con Zendaya

Nei cinema di Lecco è arrivato il nuovo film che vede protagonisti Zendaya e Robert Pattinson. La pellicola, un dramma prematrimoniale, è attualmente in programmazione in tre sale della città. La presenza di attori noti ha attirato l’attenzione del pubblico locale, che ha mostrato interesse per la visione del film. La distribuzione nelle sale è iniziata di recente e si prevede una buona affluenza.

e Robert Pattinson: c'è grande attesa infatti per questo film, fuori in tre sale. Fra le altre prime visioni La torta del presidente, Cena di classe e Lo straniero, ultimi passaggi per Super Mario e PifLa trama di The DramaEmma.🔗 Leggi su Leccotoday.it

THE DRAMA - Un segreto è per sempre | Teaser Italiano Ufficiale (2026) Robert Pattinson, Zendaya

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