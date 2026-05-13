A Bertinoro il dibattito su amore e identità | Marco Termenana presenta Mio figlio
In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, la sezione di Rimini-Cesena dell’associazione Agedo promuove un momento di riflessione profonda nel cuore della Romagna. Venerdì 15 maggio, alle 20,30, la sala Quadri di Palazzo Ordelaffi ospiterà l’incontro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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