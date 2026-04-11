Giornata del mare | la settimana verde AMI accende il dibattito su identità tutela e futuro

Sabato 11 aprile, in occasione della Festa nazionale del mare, il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha ospitato l’iniziativa “Il mare tra identità, tutela e futuro” presso il Circolo Velico Reggio. L’evento si è svolto nello scenario dello Stretto, trasformandosi in un momento di confronto tra diversi soggetti coinvolti nelle questioni legate al mare. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini, riuniti per discutere delle tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marittimo locale.