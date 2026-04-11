Giornata del mare | la settimana verde AMI accende il dibattito su identità tutela e futuro
Sabato 11 aprile, in occasione della Festa nazionale del mare, il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha ospitato l’iniziativa “Il mare tra identità, tutela e futuro” presso il Circolo Velico Reggio. L’evento si è svolto nello scenario dello Stretto, trasformandosi in un momento di confronto tra diversi soggetti coinvolti nelle questioni legate al mare. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini, riuniti per discutere delle tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marittimo locale.
Lo scenario unico dello Stretto si trasforma in spazio di confronto e visione condivisa. In occasione della Festa nazionale del mare, sabato 11 aprile, il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha ospitato, presso il Circolo Velico Reggio, l’iniziativa “Il mare tra identità, tutela e futuro”: un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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