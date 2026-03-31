Paura sui treni regionali | smantellata la baby gang delle rapine

Sono stati smantellati i gruppi di giovani che avevano messo a segno diverse rapine a bordo di treni regionali. Le indagini hanno portato all'identificazione di un gruppo che agiva con la convinzione di poter agire senza conseguenze, prendendo di mira i passeggeri in varie carrozze. Le forze dell'ordine hanno arrestato alcuni componenti e sequestrato materiale utilizzato durante i colpi.

La Polizia ferroviaria di Udine identifica e denuncia un gruppo di minorenni. Fondamentali l'intervento di un agente fuori servizio e le immagini delle stazioni Si muovevano con la sicurezza di chi si sente impunibile, scegliendo le carrozze dei treni regionali come un vero e proprio terreno di caccia. Sono i componenti di una “baby gang” vera e propria, di giovanissimi, che è stata smantellata dagli agenti della Polizia di Stato di Udine dopo una serie di colpi messi a segno tra le province di Udine e Gorizia. I componenti del gruppo sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Paura sui treni regionali: smantellata la baby gang delle rapine Articoli correlati Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Torino, 4 egiziani minorenni arrestati per rapine con coltelli e spray urticante, la baby gang pubblicava i colpi sui socialSecondo quanto ricostruito, i membri della baby gang aggredivano le vittime per strada per strappar loro collane d’oro, riprendendo tutto con il... Armi e rapina. Baby Gang arrestato di nuovo Una selezione di notizie su Paura sui treni regionali smantellata... Discussioni sull' argomento Paura alla stazione di Santa Palomba: giovane investito da un treno, circolazione bloccata; Furti sui treni, nuovo episodio a Sezze scalo: strappano la collana ad una donna e si danno alla fuga. Seminavano il panico sui treni del FVG: smantellata baby gangFVG – È stata smantellata una baby gang attiva sui treni regionali, responsabile di una serie di rapine ai danni dei passeggeri, soprattutto giovani. L’operazione della Polizia Ferroviaria ha portato ... nordest24.it Paura sulla linea Palermo-Catania: treno regionale travolge un furgone bloccato sui binariLa cronaca ferroviaria siciliana registra un nuovo, preoccupante episodio che ha visto protagonista il treno 5491 lungo la dorsale che collega i due principali capoluoghi dell’isola. Un violento incid ... strettoweb.com PAURA A TARANTO: INCENDIO DOMATO IN UN APPARTAMENTO DI VIA SORCINELLI Momenti di tensione si sono vissuti oggi a Taranto, dove un incendio è divampato improvvisamente all'interno di un'abitazione situata in via Sorcinelli. Stando alle pri facebook Al mondo i conflitti non fanno più paura x.com