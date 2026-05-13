A Barberino Val d' Elsa la mostra fotografica Con nome e cognome di Mario Forconi

La passione per la fotografia di Mario Forconi che sceglie ogni giorno, instancabilmente, di raccontare il suo amore per la cultura delle origini, esplorando il valore sociale e culturale di una dimensione che non c’è più, è l’anima, riscoperta e ritrovata, di una mostra inedita, promossa e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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