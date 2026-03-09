Firenze-Siena | spazzatrice si ribalta a Barberino Val d’Elsa autista ferito

Nel pomeriggio di oggi, 9 marzo 2026, a Barberino Val d’Elsa, un’autista di una spazzatrice è rimasto ferito dopo che il mezzo si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere il conducente e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

BARBERINO VAL D'ELSA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 9 marzo 2026, nel comune di Barberino Val d Elsa, nel tratto della Firenze Siena al km 31 direzione Siena, per un incidente stradale. Una spazzatrice, durante le operazioni di pulizia della banchina, si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto inviata una squadra VF, con il supporto dell'autogru dal distaccamento di Fi-ovest, che ha operato con il personale sanitario per estrarre il conducente rimasto ferito. Disposto il momentaneo restringimento della carreggiata sulla corsia di sorpasso.