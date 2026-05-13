Elda Alvigini è tra le protagoniste del ritorno de “I Cesaroni” su Canale 5, dove ricopre sempre il ruolo di Stefania Masetti. L’attrice ha appena presentato il nuovo romanzo autobiografico “ Inutilmentefiga “. Tra i tanti aneddoti raccontati nel volume anche un periodo buio a sei 8 anni, quando ha pensato di uccidersi: “Mi ricordo ancora com’ero vestita quel giorno che sono salita sul balcone del quarto piano dove abitavo e ho pensato di buttarmi di sotto. – ha raccontato a Vanity Fair – Non so dire da dove quella spinta così distruttiva nascesse, anche se so bene cosa mi ha salvato: sapere che avrei fatto male a chi sarebbe rimasto. Come mio fratello più piccolo Alfredo, che fa il montatore e lavora nel cinema come me.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 8 anni ho pensato di buttarmi di sotto. Dopo il successo dei Cesaroni sono entrata in depressione perché non sapevo più chi ero”: parla Elda Alvigini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Elda Alvigini: «Dopo il successo dei Cesaroni sono entrata in depressione perché non sapevo più chi ero. I figli si possono fare anche da soli ma, quando i soldi sono finiti, non potevo più permettermelo»Che cosa ha provato quando è stata richiamata per interpretare Stefania nei Cesaroni? «Mi sono sentita lusingata perché, senza più personaggi come...

“Non uscivo più di casa, non sapevo da che parte sbattere la testa: ero entrata in depressione. Lavorare tantissimo tutti i giorni mi ha allontanata dalla vita”: Margherita Mazzucco dopo “L’amica geniale”È stata Lenù una delle protagoniste de “L’Amica Geniale”, la serie ispirata ai libri omonimi di Elena Ferrante.