Dopo aver partecipato alla serie televisiva ispirata ai libri di Elena Ferrante, l’attrice ha rivelato di aver vissuto un periodo di depressione, durante il quale non usciva di casa e si sentiva smarrita. Ha spiegato che il lavoro intenso quotidiano l’ha portata a isolarsi dalla vita sociale e personale, trovandosi in difficoltà nel trovare una direzione. La sua interpretazione di Lenù è stata molto apprezzata dal pubblico.

È stata Lenù una delle protagoniste de “L’Amica Geniale”, la serie ispirata ai libri omonimi di Elena Ferrante. Margherita Mazzucco oggi ha 23 anni, ma ai tempi del boom del fenomeno televisivo aveva solo 15 anni e a 14 anni il primo provino. L’attrice si è raccontata a Vanity Fair. “Una volta finito il lavoro nessuno si è accorto che stessi male: forse neanch’io – ha ammesso -. Non uscivo più di casa, non sapevo da che parte sbattere la testa: ero entrata in depressione. A essere sincera, gli anni dell’Amica geniale neanche me li ricordo. Penso di aver in parte rimosso gli anni in cui ero impegnata nella serie, come se non fossi davvero cosciente: sono entrata in quella marea e mi sono fatta trascinare seguendo semplicemente la corrente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non uscivo più di casa, non sapevo da che parte sbattere la testa: ero entrata in depressione. Lavorare tantissimo tutti i giorni mi ha allontanata dalla vita”: Margherita Mazzucco dopo “L’amica geniale”

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