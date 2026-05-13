Una bambina di 8 anni, conosciuta come una grande tifosa del Palermo, è deceduta dopo aver combattuto per anni contro un cancro. Durante il suo percorso, ha affrontato numerosi trattamenti tra chemioterapia, radioterapia e interventi chirurgici. La sua battaglia contro la malattia è terminata a causa di un male incurabile che le ha tolto la vita. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva.

Ha lottato come una guerriera, come era soprannominata dalla tifoseria del Palermo, affrontando anni di chemioterapia, radioterapie e interventi a causa di un cancro: Alessia La Rosa, 8 anni, è morta a causa di un male incurabile che si portava dietro da tanto tempo. Simbolo dei tifosi rosanero, frequentava il cuore pulsante della Curva Nord del “Renzo Barbera” perché innamorata della squadra della sua città. Il cordoglio del Palermo. “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia”, scrive la società in una nota.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A 8 anni è morta la piccola tifosa Alessia La Rosa

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Morta a 8 anni Alessia La Rosa, la 'guerriera' tifosa del Palermo calcio

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