A 100 anni dalla nascita di Carlo Rambaldi Ferrara intitola un parco al papà di ET

A poco più di cento anni dalla nascita di Carlo Rambaldi, Ferrara ha deciso di intitolargli un parco situato nell’area sud-est della città. Rambaldi, noto come il creatore degli effetti speciali di film come E.T. e Alien, viene così ricordato con questa dedica. L’inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di alcuni addetti ai lavori nel settore cinematografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui