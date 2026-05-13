A 100 anni dalla nascita di Carlo Rambaldi Ferrara intitola un parco al papà di ET
A poco più di cento anni dalla nascita di Carlo Rambaldi, Ferrara ha deciso di intitolargli un parco situato nell’area sud-est della città. Rambaldi, noto come il creatore degli effetti speciali di film come E.T. e Alien, viene così ricordato con questa dedica. L’inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di alcuni addetti ai lavori nel settore cinematografico.
A poco più di 100 anni dalla nascita di Carlo Rambaldi, Ferrara rende omaggio al maestro degli effetti speciali, dedicandogli un parco nell'area sud est della città. La cerimonia di intitolazione ufficiale dell'area verde compresa tra via Boschetto, via De Chirico e via Capodistria, è prevista.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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