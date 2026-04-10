A Carignano, alcuni cittadini hanno ricevuto messaggi sms e chiamate che sfruttano il tema della tassa sui rifiuti per truffare. Le comunicazioni, che si presentano come ufficiali, cercano di indurre le persone a fornire dati personali o a effettuare pagamenti non autorizzati. La polizia ha segnalato diversi casi di questa attività fraudolenta in circa una settimana. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora inviata dall’amministrazione comunale.

Diversi residenti di Carignano sono stati bersaglio di una manovra ingannevole che utilizza il tema della tassa sui rifiuti per sottrarre dati sensibili e denaro. L’amministrazione comunale ha dovuto intervenire con urgenza per avvertire la popolazione dopo che sono giunti i primi segnali di contatti fraudolenti tramite messaggi e telefonate, volti a simulare la necessità di regolarizzare la posizione TARI. L’inganno digitale tra SMS e chiamate sospette. La dinamica del raggiramento si è manifestata negli ultimi giorni attraverso canali di comunicazione informale, rendendo necessaria la reazione ufficiale dell’ente locale. I cittadini segnalano di aver ricevuto comunicazioni via SMS o telefonate da parte di soggetti che pretendono di dover effettuare verifiche sulla loro situazione fiscale relativa alla tassa sui rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa TARI a Carignano: allarme SMS e chiamate per rubare dati

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