È stato pubblicato il nuovo singolo di Berlino 84 intitolato “Irpinia è femmina”. Il brano nasce da un forte legame con il territorio e vuole esprimere un rapporto profondo con le radici locali. Il titolo non è solo simbolico, ma rappresenta un modo per raccontare l’identità e l’amore per la propria terra attraverso la musica. La canzone si inserisce in un percorso artistico che valorizza le origini e le tradizioni di riferimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Un brano che nasce dal legame profondo con il territorio. “ L’Irpinia è femmina ”, nuovo singolo di Berlino84, non è solo un titolo evocativo, ma una dichiarazione d’intenti: sottolineare il rapporto viscerale con la propria terra e raccontarlo attraverso la musica. Il pezzo segna anche una novità artistica importante: per la prima volta Berlino84 sperimenta una parte in dialetto, scelta che rafforza ulteriormente l’identità del progetto. Dal punto di vista tematico, il brano resta fedele a un filone ben preciso: l’amore, raccontato però con sonorità che richiamano lo stile di “ E ti cerco nel traffico “. La produzione è firmata da Daniele Franzese, mentre il videoclip – in uscita il 27 aprile – è stato realizzato da Mattia Cuccinello.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Irpinia è femmina”: il nuovo singolo di Berlino 84 tra identità, amore e radici locali

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