7 ottobre | l’inchiesta shock documenta lo stupro sistematico di Hamas

Il 7 ottobre è stato pubblicato un rapporto che denuncia uno stupro sistematico da parte di membri di Hamas. Gli esperti hanno analizzato prove forensi e testimonianze che confermerebbero la presenza di violenze ripetute e coordinate. Le indagini hanno evidenziato elementi che contraddicono le dichiarazioni di alcune organizzazioni internazionali che avevano negato la portata di queste violenze. La documentazione raccolta si basa su testimonianze e analisi dettagliate di prove fisiche.

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