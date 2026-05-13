7 ottobre | l’inchiesta shock documenta lo stupro sistematico di Hamas
Il 7 ottobre è stato pubblicato un rapporto che denuncia uno stupro sistematico da parte di membri di Hamas. Gli esperti hanno analizzato prove forensi e testimonianze che confermerebbero la presenza di violenze ripetute e coordinate. Le indagini hanno evidenziato elementi che contraddicono le dichiarazioni di alcune organizzazioni internazionali che avevano negato la portata di queste violenze. La documentazione raccolta si basa su testimonianze e analisi dettagliate di prove fisiche.
? Domande chiave Come hanno fatto gli esperti a confermare la natura sistematica delle violenze?. Quali prove forensiche smentiscono le negazioni delle organizzazioni internazionali?. Chi ha pianificato la strategia del kinocidio descritta nel rapporto?. Come influirà questo documento sulle future condanne nei tribunali internazionali?.? In Breve Inchiesta basata su 1.800 ore di lavoro e 10.000 file multimediali raccolti.. Analisi forensi incrociate con le testimonianze di 25 specialisti e Hillary Clinton.. Documentazione di crimini nei kibbutz di Kfar Aza e nella base di Shura.. Controversia su Nick Kristof e il testimone Sami al Sai del Tulkarem Battallion.🔗 Leggi su Ameve.eu
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HAMAS E LE VIOLENZE SESSUALI SISTEMATICHE DEL 7 OTTOBRE: INCHIESTA ISRAELIANA CONFERMA QUANTO GIA' SI SAPEVA ????? ? ? ???? ??????? ????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ? ??????? facebook
Alberto Mario Mura (@albertomura) / Posts / X x.com
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