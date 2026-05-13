7 bias cognitivi che alimentano il patriarcato

Il patriarcato, sistema di potere che privilegia gli uomini rispetto alle donne, si mantiene nel tempo grazie a diversi bias cognitivi condivisi dalla società. Questi pregiudizi influenzano le convinzioni e le decisioni di molte persone, contribuendo a rafforzare le strutture di disuguaglianza di genere. Analizzare i bias cognitivi coinvolti permette di comprendere meglio come certi atteggiamenti si consolidano e si trasmettono attraverso le generazioni.

Se un fenomeno persiste nel corso del tempo è perché, a sostenerlo, vi sono pregiudizi e preconcetti particolarmente radicati. Succede anche con il patriarcato: a permettergli di sopravvivere non vi sono solo leggi ingiuste, strutture istituzionali inadeguate e lacune culturali, ma anche, e soprattutto, bias cognitivi che operano all’insaputa della consapevolezza ed erodono, piano piano, il territorio della logica. Sono 7, in particolare, quelli che alimentano il patriarcato e le sue conseguenze. Scopriamo insieme di quali si tratta. Vi raccomandiamo. Technofeminism: combattere il patriarcato con algoritmi e intelligenza artificiale. Nella lotta al patriarcato, alle disguaglianze e discrimianzioni di genere, il Technofeminism è un approcco essenziale da adottar ee promuovere co.🔗 Leggi su Robadadonne.it

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