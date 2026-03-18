Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione contro un gruppo di hacker collegato al Clan Mazzarella, coinvolto in truffe informatiche che rafforzano il crimine organizzato. Un giovane di 25 anni è stato identificato come parte attiva di queste attività illegali. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia condotta dalla DDA per contrastare le truffe digitali legate alla criminalità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 16 marzo 2026. Un’importante operazione anti-crimine ha colpito il clan Mazzarella, storica cosca camorristica, portando all’arresto di 12 membri e all’emissione di 4 divieti di dimora attraverso 16 misure cautelari. L’inchiesta, condotta dalla sezione Cyber Investigazioni dei Carabinieri, ha svelato un sofisticato sistema di truffe digitali orchestrato da affiliati del clan, in un contesto in cui persino i gruppi criminali si evolvono e si adattano alle nuove tecnologie. Al centro dell’indagine si trova un hacker di soli 25 anni, considerato figura chiave nell’operazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Camorra: intervento della DDA contro le truffe informatiche che alimentano il crimine organizzato

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